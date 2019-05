Ein Schnuppertag für trendige Sportarten. Jede Menge Aktion im Frauen*Projekte Zentrum in der Weberstr. 8 und in der Turnhalle der Silcherschule am Samstag, 29.06.2019, 10 - 16 Uhr . In kostenfreien Workshops können Mädchen zwischen 8 und 18 Jahren verschiedene Sportarten ausprobieren: Street Style Tanzen, Boxen, Tennis , Stockkampf, Parkour, Bogenschießen, Taekwondo und Lacrosse. Ganztägig stehen auch Sportgeräte zum Ausprobieren zur Verfügung. Es gibt Snacks und Getränke. Anmeldung per Mail/telefonisch oder einfach vorbeikommen und mitmachen. Eine Veranstaltung des Mädchen*Informations- und Beratungszentrum (MIB) des Mädchen*treff e.V. in Kooperation mit der Stadt Tübingen, Fachabteilung Jugendarbeit. Infos unter www.maedchentreff-tuebingen.de