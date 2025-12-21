Movie`s

Rock & Blues der Extraklasse!

Kulturkneipe Gleis 1 Kunstbahnhof Waldenburg Bahnhof, 74638 Waldenburg

Movie’s nimmt das Publikum mit auf eine mitreißende musikalische Reise durch die besten Rock- und Blues-Hits der 70er und 80er Jahre.

Movie’s macht Rockmusik, die auch die Seele des Blues in sich trägt.

Movie’s Setlist umfasst zeitlose Klassiker von Künstlern wie Eric Clapton, den Eagles, Toto, Tom Petty, Amy Winehouse, David Lee Roth und ... und ... und ... !

Movie’s sind Chris Crae (Gesang, Gitarre), Rudolf Bayha (Piano, Orgel), Jessy Kaiser (Schlagzeug), Rolf Nägele (Bass, Gesang) und der Namensgeber der Band Movie Machowetz (Gitarre).                 




Konzerte & Live-Musik
