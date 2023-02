Titus Simon und die "SHA Jazzmen"

Eine lange Tour hat die "SHA Jazzmen" und Autor Titus Simon im letzten Jahr zusammengeschweißt. Nun liest Titus Simon aus seinem neuen Roman „Brachiale Lust beim Töten rotbrauner Nacktschnecken“.

Der Protagonist Friedel Stirner befindet sich in einer akuten Lebenskrise. Abgefunden im bisher so erfolgreichen Job, verlassen von seiner Frau. Er lässt sich von seiner Tochter dazu verleiten, frühere Geliebte ausfindig zu machen und mit ihnen erneut in Kontakt zu treten. Daraus entwickelt sich eine Road-Story, die mit verschiedenartigen Beziehungsdynamiken durchsetzt ist und ihn an Abgründe heranführt. Unmerklich entgleitet ihm die Kontrolle über die Wendungen seines Lebens. Unverschuldet schuldig geworden begibt er sich auf eine fluchtgleiche Reise. In der Normandie trifft er auf Marie-Claire, die ihn mit Geduld dazu bringt, ihr seine Erlebnisse zu offenbaren.

Und wieder begleiten ihn die „SHA Jazzmen“, Thomas Wedekind am Piano und Helmut Knupfer am Saxophon, die ein Programm aus bekannten und weniger bekannten Bar-Jazz-Kompositionen – u.a. Stücke von Astor Piazzolla, Cole Porter und Arthur Hamilton – zusammengestellt haben.