Unbändige Spielfreude und musikalische Energie – dafür steht movin’ & groovin’.

Diese fulminante Band widmet sich dem Spirit und Sound groovebetonter Musik und bringt Funk, Soul, Jazz und Elemente urbaner Beatkultur auf die Bühne – inspiriert von Acts wie D’Angelo, Snarky Puppy oder John Scofield, ergänzt durch eigenes, kraftvolles Material der Bandmitglieder.

Das Ergebnis: ein tanzbarer, nuancenreicher Sound zwischen Urban Groove und Jazzclub-Ästhetik – immer voller Gefühl, Spontaneität und musikalischer Tiefe. Das Publikum darf sich auf eine außerordentlich feine Besetzung freuen!

Mit Leidenschaft, spielerischer Präzision und charismatischer Bühnenpräsenz sorgen movin’ & groovin’ für ein echtes Live-Erlebnis – groovend, überraschend, intensiv.

Besetzung: Cemre Yilmaz (voc); Marc Roos (trb; fx); Christoph Neuhaus (git); Toni Farris (keys); Alex Merzkirch (b); Stephan Schuchardt (dr)