"Moving Cinema" - Anas Kahal

Ein mobiles Stadtprojekt des Künstlers Anas Kahal für die Kernstadt von Kirchheim unter Teck sowie für die Ortsteile Jesingen und Südstadt.

Vom 16. bis 20. September wird der in Damaskus geborene Künstler Anas Kahal jeden Abend an einem anderen Ort sein mobiles Kino aufbauen.

Gezeigt werden Filme, in denen er den Bürgerkrieg in Syrien, Flucht und Gewalt in seinem Herkunftsland aber auch das Leben in Deutschland und neue Sichtweisen auf Kunst, Gesellschaft und Natur thematisiert. Den Anfang macht am Dienstag, dem 16. September 2025 um 19.30 Uhr die Auftaktveranstaltung zu „MOVING CINEMA” im Stadtkino in Kirchheim unter Teck mit dem Videofilm „Between War and Sea”, für den Anas Kahal mit dem Kalinowski-Preis der Stiftung Kunstfonds ausgezeichnet wurde.