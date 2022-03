Moving Shadows

Präsentiert von Die Mobilés & Magnetic Music

Sieben Artisten, eine Leinwand, Licht und Musik, mehr braucht es nicht für eine traumhafte Reise, zum Beispiel in die menschliche Entstehungsgeschichte oder die Höhepunkte der modernen Musik. Nach ihrem Sieg beim französischen „Supertalent“ begeistern „Die Mobilés“ aus Köln nun auch weltweit das Publikum. Zu ihrem 40-jährigen Bühnenjubiläum haben sie ein neues Programm inszeniert: schwarz, weiß und in Farbe verzaubern sie ihr Publikum in einem rauschenden Fest für die Sinne. Hinter der Leinwand verschmelzen die Körper der Artisten zu Landschaften, Tieren und Gebäuden, vor der Leinwand verzaubern die Schatten ihr Publikum. Das virtuose Formenspiel entführt in eine magische, wunderbare Welt und trifft mitten ins Herz.