Ein Schattentheater, das alles in den Schatten stellt – On Fire.

Die weltweit gefeierte Schattentheatergruppe Moving Shadows ist zurück und setzt mit ihrem neuen Programm "On Fire" neue Maßstäbe in der Kunst des Schattentheaters. Unter der meisterhaften Regie von Stefan Südkamp und Michaela Köhler Schaer erleben Sie eine Show, die in ihrer Dynamik und Kreativität weltweit einzigartig ist.

Erleben Sie mit "On Fire" eine völlig neue Welt voller Magie und Bewegung! Die Schattentänzer entführen Sie auf eine abenteuerliche Reise und präsentieren ein atemberaubendes Spektakel, bei dem Licht, Schatten und Bewegung in packender Harmonie verschmelzen. Die Leinwand wird zum pulsierenden Spielplatz der Phantasie, auf dem dynamische Choreografien und faszinierende Bilder Ihre Sinne berühren. Lassen Sie sich von einem berauschenden Musikmix und visueller Lichtpoesie verzaubern – jeder Augenblick voller Überraschungen, jeder Moment ein unvergessliches Erlebnis!

Die Moving Shadows faszinieren seit ihrer Gründung mit ihrer einzigartigen Kunstform. Zu den Höhepunkten ihrer Karriere zählt der Gewinn des französischen Supertalents in Paris. Beim renommierten Comedy-Festival „Juste pour rire“ in Montreal schrieben sie Geschichte, indem sie als erste Gruppe in 40 Jahren gleich zwei der begehrten Auszeichnungen gewannen: den Kreativitätspreis und den Publikumspreis „Sieger der Herzen“. Auch im deutschsprachigen Fernsehen sind die Moving Shadows regelmäßig präsent. Ihre TV-Auftritte geben einen Vorgeschmack auf die beeindruckenden Live-Shows, die weltweit Zuschauer begeistern.

Erleben Sie die „World's Best Shadowshow“ – faszinierend, dynamisch und unvergleichlich!Die Moving Shadows sind ON FIRE!