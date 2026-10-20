Moving Soul

Moving Souls – Musik, die bewegt.

Ob auf der Bühne oder mitten im Publikum – Moving Souls fasziniert mit ihrem vielseitigen Repertoire und ihrer ausdrucksstarken Präsenz. Die Band, bestehend aus Matthias Waßer (Gitarre), Miriam Martin (Gesang) und Sarah Hank-Paidar (Bass), bringt Musik aus den letzten fünf Jahrzehnten auf eine Weise zum Leben, die berührt und begeistert.

Von zeitlosen Klassikern bis zu aktuellen Hits präsentiert Moving Souls eine abwechslungsreiche Mischung, die jedes Event bereichert. Ob als stimmungsvoller Walking Act, der hautnah mit den Gästen interagiert, oder als mitreißende Darbietung auf der Bühne – die Band überzeugt durch Professionalität, Vielseitigkeit und musikalisches Können.

Ganz gleich, ob Firmenevent, Hochzeit, Festival oder Stadtfest – Moving Souls versteht es, jede Veranstaltung mit der passenden Musik und einer besonderen Atmosphäre zu untermalen. Lassen Sie sich von ihrem Groove anstecken und erleben Sie eine Band, die nicht nur spielt, sondern bewegt – Moving Souls.