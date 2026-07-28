Moving Souls – Musik, die bewegt!

Ob auf der Bühne oder mitten im Publikum – Moving Souls fasziniert mit vielseitigem Repertoire und ausdrucksstarker Präsenz.

Die Band, bestehend aus Matthias Waßer (Gitarre), Miriam Martin (Gesang) und Sarah Hank-Paidar (Bass), bringt Musik aus den vergangenen sieben Jahrzehnten auf eine Weise zum Leben, die berührt und begeistert. Von zeitlosen Klassikern bis zu aktuellen Hits präsentiert Moving Souls eine abwechslungsreiche Mischung. Ob als stimmungsvoller Walking Act, der hautnah mit den Gästen interagiert, oder als mitreißende Darbietung auf der Bühne – die Band überzeugt durch Professionalität, Vielseitigkeit und musikalisches Können. Das Trio versteht es, bei jedem Konzert eine besondere Atmosphäre zu schaffen. Lassen Sie sich von ihrem Groove anstecken und erleben Sie eine Band, die nicht nur spielt, sondern bewegt – Moving Souls.

Miriam Martin – Gesang

Sarah Hank-Paidar – Bass

Matthias Waßer – Gitarre

Ort: BeratungsCenter der KSK in Bad Friedrichshall

Einlass: 19:00 Uhr

Beginn: 19:30 Uhr