Thomas Weiß: J. P. Hebel - Der Heimatflüsterer

Johann Peter Hebel mal ganz anders.

Durch seine Alemannischen Gedichte und das Schatzkästlein des rheinischen Hausfreundes wirkt er altvertraut. Doch Bert Brecht und Kurt Tucholsky, Elias Canetti und Walter Jens lobten seine radikale Zeitgenossenschaft, die dazu ermutigt, das jeweils eigene Umfeld bewusst wahrzunehmen und aktiv zu gestalten. Als später Kollege entdeckt Thomas Weiß den streitbaren Geistlichen neu. Er erzählt aus Hebels Leben und zeigt, wie aktuell dieser mit seiner Menschenfreundlichkeit und Liberalität heute erscheint.

Den Abend moderiert Literaturhausleiter Dr. Anton Knittel.

Thomas Weiß, geboren 1961, ist evangelischer Theologe, Autor und Herausgeber und lebt in Baden-Baden. Zuletzt erschien von ihm „Theuerste Freundin: Frauen um Johann Peter Hebel“ (Kröner Verlag Edition Klöpfer, 2023).