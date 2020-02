Moyo

Einhundert Menschen. Einhunderttausend Geschichten. Ein Publikum kommt als Individuen zusammen und verlässt das Theater verbunden durch seine Geschichten. In vielen Kulturen sind Geschichten die Wegweiser des Lebens. In anderen Teilen der Welt finden sie kaum Raum in einem mit Ablenkungen vollem Alltag.In MOYO sollen unsere Geschichten, egal ob einfach oder extrem, geteilt und gespielt werden. Dabei finden sie sich unter anderem in offensichtlichen Formen wieder auf der Bühne, aber werden auch auf überraschende oder gar seltsame Art widergespiegelt.Da, wo die Wahrheit stärker ist als jede Fiktion, bekommen wir die Chance, die echten Menschen zu treffen, die sich hinter der UFO-Sichtung oder auch dem zufälligen Treffen zukünftiger Liebender verbergen. Wir dürfen in die geteilten Geschichten eintauchen und direkt miterleben, wie ein plötzlicher Unfall oder ein unerwartetes Geschenk das Leben unwiederbringlich verändert hat…