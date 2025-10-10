Mozart ist mit seiner Gattin Konstanze auf dem Weg von Wien nach Prag, wo die Uraufführung seiner neuen Oper Don Giovanni stattfinden soll.

Als die beiden auf dem Land, nahe dem Schloss des Grafen von Schinzberg, Rast machen, werden sie zum Grafen ins Schloss geladen. Dort wird ein Verlobungsfest gefeiert. Mozart und seine Frau werden Teil der Festgesellschaft und der gefeierte Maestro spielt der heiteren Runde aus der fast fertigen Oper vor.

Mörike hat die Handlung seiner Novelle „Mozart auf der Reise nach Prag“ in den Verlauf eines einzigen Tages hineinkomponiert. Sie gilt als die wohl berühmteste Künstlernovelle des 19. Jahrhunderts. Klaus-Dieter Mayer liest Passagen aus Mörikes Novelle, die drei Musiker des Trio Château, allesamt Mitglieder renommierter Orchester und Musik-Professoren streuen die wunderbare Musik Mozarts dazwischen – nicht nur aus dessen Don Giovanni.