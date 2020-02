MOZART HEROES sind ein Duo wie kein zweites. Phil "the Hero" an der Gitarre sowie Chris, "the one and only Mozart" am Violoncello triumphieren in der Königsdisziplin der Musik: sie bringen vermeintlich gegensätzlichen Stile der Klassischen Musik und des Rock’n Roll zusammen. Es knistert und lodert im Zeichen der puren Leidenschaft für die heißeste Spielart aller Zeiten.

Erfunden von Chris und Phil, gespielt überall, wo die Sprache des Feuers verstanden wird. Das sind die MOZART HEROES "On Fire".