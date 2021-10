Mozart Heroes - On Fire: Von Mozart bis Metallica - casino live on stage

Sanft und präzise in forderndem Dialog kitzeln sie die Genialität der grossen Meister der Klassischen Musik

aus den Saiten ihrer Instrumente. Die „Mozart Heroes“ schlagen mit der ungewöhnlichen Kombination von

Violoncello und Gitarre ein neues Kapitel in der Musikgeschichte auf. Im Neuentdecken vertrauter Melodien werden

Klassikkenner abermals überrascht: Das zuvor lyrisch singende Violoncello stöhnt, vibriert und spielt sich in

Ekstase. Die bis anhin sanft trippelnde Gitarre beginnt zu traben, galoppieren und bäumt sich auf. Da spielt einer

im Anzug AC/DC und Metallica! Und der Bärtige, der gerade noch wie ein Philosoph andächtig seiner Gitarre

lauschte, zeigt eine Reihe blitzweisser Zähne und spielt, als brenne es ihm unter den Nägeln.

„Mozart Heroes“ sind ein Duo wie kein zweites. Phil the Heroe mit Gitarre sowie Chris the one and only Mozart

mit Anzug und Violoncello kündigen eine neue Musikepoche an: Hard Core Classic on Fire. Es ist die Königsdisziplin

der Musik, zwei vermeintlich gegensätzliche Stile nicht nur zu beherrschen, sondern in höchster Eleganz zu

verheiraten. Intensiv und virtuos.