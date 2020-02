Zum Abschluss der diesjährigen MusiComedy kommen die Helden des bekanntesten Crossovers aller Zeiten nun erstmals nach Neckarsulm. Die Mozart Heroes sind ein Duo wie kein zweites: Phil „the Hero“ an der Gitarre und Chris „the one and only Mozart“ am Violoncello. Zusammen triumphieren sie in der Königsdisziplin der Musik: sie bringen vermeintlich gegensätzliche Stile der Klassischen Musik und des Rock’n’Roll zusammen. Mit im Gepäck haben die Schweizer Virtuosen gewagte Mischungen von großen Meistern wie Beethoven, Mozart, Vivaldi und Barrios, die plötzlich und unerwartet auf Metallica, AC/DC, Goldfrapp und Ed Sheeran prallen.

Es knistert und lodert im Zeichen der puren Leidenschaft für die heißeste Spielart der Musikgeschichte. Die Mozart Heroes spielen, dass die Funken sprühen – das ist Hard Rock Classic on Fire: intensiv, virtuos und voll unbändiger Leidenschaft. „Wenn sie Gitarre und Violoncello in die Hand nehmen, bleibt weder ein Stein auf dem anderen noch ein Auge trocken …“, schreibt die Presse, „Ganz großes Kino für Ohren und Augen!“