Mozart / Jazz

"Mozärtlichkeit" - Classical to JazzEin Konzert der Mozart-Gesellschaft Stuttgart e.V.Die in Stuttgart und New York ausgebildete Jazzpianistin und Sängerin Olivia Trummer fasziniert ihr Publikum mit einer lebendigen Bühnenpräsenz und einem ganz eigenen Stil.

Mit ihrer eingängigen Musik ist sie weit über ihre Heimatstadt Stuttgart hinaus als eine der interessantesten Jazzmusikerinnen ihrer Generation bekannt.

Sie gab Konzerte in der Carnegie Hall ebenso wie auf Jazzfestivals weltweit u.a. mit Bobby McFerrin und ihr Album Westwind wurde bereits mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet.

Hören Sie eigene Bearbeitungen zwischen Klassik und Jazz wie die Mozärtlichkeiten-Suite im Duo mit dem Schweizer Vibraphonisten Jean-Lou Treboux.

Olivia Trummer | Piano & VocalsJean-Lou Treboux | Vibraphon

Karten für dieses Gastkonzert erhalten Sie ausschließlich unter Kartentelefon: 0711 870 355 83

oder Online unter www.mozart-stuttgart.de

Kein Verkauf an der Vorverkaufskasse des Wilhelma Theaters!