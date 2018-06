Mozart meets Jazz

Dieses Trio findet in der außergewöhnlichen Kombination Klarinette, Bassetthorn, Bass-Klarinette und Es-Klarinette besondere Beliebtheit.

Damit schaffen es die drei, sich durch sämtliche kammermusikalischen Werke zu interpretieren und schrecken auch nicht vor Jazzstandards zurück. Von Mozart haben sie Opernmelodien aus Don Giovanni, dem Figaro oder der Zauberflöte im Klarinetten-koffer, genauso wie ein paar Kegelduette oder Divertimenti. Über Debussys Little Negro machen sie aus der Schlosskapelle dann einen Ragtime-Club mit Stücken von Scott Joplin oder Irving Berlin. Und Paul Desmonds Saxophon-Klassiker Take Five geht erstens außerdem auf der Klarinette und zweitens auch „nur“ zu dritt.