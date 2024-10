Mozart: Requiem/ Kraus: Symphonie funèbre

Der Kammerchor Stuttgart und die Hofkapelle Stuttgart führen zusammen mit Solistinnen und Solisten unter der Leitung von Frieder Bernius Mozarts Requiem und die Symphony in C minor 'Symphonie funébre' von Joseph Martin Kraus in der Markuskirche in Stuttgart auf.

Hannah Morrison (Sopran)

Marie Henriette Reinhold (Alt)

Florian Sievers (Tenor)

Felix Rathgeber (Bass)

Kammerchor Stuttgart

Hofkapelle Stuttgart

Leitung: Frieder Bernius