Mozart-Requiem

Am 19. November um 19 Uhr führt der St.-Jakobs-Chor zusammen mit dem Ansbacherer Kammerorchester das „Requiem“ von Wolfgang Amadeus Mozart in der St.-Jakobs-Kirche auf.

Zusammen mit den Solisten Silke Herold-Mändl, Sybille Philippin, Aljoscha Lennert und Felix Ratgeber. Die Leitung hat Kantorin Jasmin Neubauer. Musiziert wird auch in diesem Jahr aus dem Chorraum, so dass alle Besucher die Musikerinnen und Musiker nicht nur hören sondern auch sehen können.

Karten erhalten Sie ab 30. Oktober im Vorverkauf an der Kasse von St. Jakob (09861/700641) und natürlich am Aufführungstag an der Abendkasse – dort können Sie gerne auch Gutscheine einlösen