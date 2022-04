Mozart Streich Quintett

Wolfgang Amadeus Mozart Sonate B-Dur für Fagott und Violoncello, KV 292 Claude Vivier Pièce pour violon et clarinette Wolfgang Amadeus Mozart Streichquintett g-Moll, KV 516

In der ersten Festspielwoche stellt das Mahler Chamber Orchestra gleich mehrfach die verschiedenen Facetten eines Kammerorchesters unter Beweis. Zwischen Virtual-Reality-Installation und dem szenischen Konzert mit Patricia Kopatchinskaja stehen zwei spannende kammermusikalische Programme. Den Anfang machen zwei Komponisten, die beide das Schicksal eines frühen Todes mit nur 35 Jahren teilen: Wolfgang Amadeus Mozart und Claude Vivier. Auch wenn Mozarts Sonate für Fagott und Violoncello noch heiter-virtuosen Esprit versprüht, wird der Sonntagvormittag mit Viviers Stück für Geige und Klarinette in melancholischeres Licht getaucht; das führt sich auch in dem Hauptwerk des Tages teils fort. Sein halbstündiges Streichquintett in g-Moll lässt Mozart auf sein C-Dur-Quintett folgen und antwortet hier mit trüberem, emotionalerem Unterton. Die sieben Mitglieder des Mahler Chamber Orchestra legen ihre Seele in die Gesamtdramaturgie dieser Matinee, die zu einem optimistischen Abschluss in Dur kommt.

Timothy Summers Violine

N.N. Violine

Joel Hunter Viola

N.N. Viola

Stefan Faludi Violoncello

Vicente Alberola Klarinette

Guilhaume Santana Fagott

Anschließend Meet & Greet