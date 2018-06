Mozart, Tango und andere musikalische Welten

Wie hätten Wolfgang Amadeus Mozarts Stücke wohl geklungen, wenn er in Buenos Aires geboren wäre? Oder der Tango nuevo, wenn Piazzolla ein Schüler Mozarts gewesen wäre?

Das Trio ist davon überzeugt, dass viele musikalische Traditionen ohne Bezüge zu Mozart undenkbar wären. Da blitzt beispielsweise die beinah freudige Melancholie des Lacrimosa aus dem Requien in einem französischen Chanson auf. Weiteren musikalischen Verbindungen spürt das Trio zwischen Konzertsälen und Volksfesten, zwischen christlichen Messen und jüdischen Festen, zwischen Wiener Salons, New Yorker Jazzkellern und Tangoclubs nach. Ausgehend von Mozart wandern die Musiker in neue Welten und machen auch bei Werken anderer Komponisten halt, sodass am Ende die kleine Nachtmusik als Tango gar nicht mehr so gewagt erscheint.