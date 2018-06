Eine Familie namens Mozart

Seien Sie ehrlich?! Wann haben Sie schon einmal in einem Konzert Musik von Leopold, Wolfgang Amadeus und Franz Xaver Mozart gehört?

Besonders Werke von Franz Xaver – Wolfgang Amadeus’ jüngstem Sohn – sind nahezu in Vergessenheit geraten. Den diffusen Anforderungen, die sich mit dem idealisierten Bild seines Vaters verbanden, konnte er nicht gerecht werden, und mit zunehmendem Alter dürfte er immer mehr darunter gelitten haben, den gleichen Beruf wie sein Vater ergriffen zu haben. Spannend ist sein Klavierquartett in g-Moll op. 1, besonders in der Gegenüberstellung mit dem seines Vaters in gleicher Tonart (KV 478). Dazwischen erheitert ein Divertimento für zwei Violinen und Cello von Großvater Leopold.