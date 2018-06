Wege zu Mozart

Mit Streicherbesetzung und Continuo sowie mit hellem Sopran und goldener Trompete nähern sich die Künstler dem Kosmos Mozart. Passend für die Stadtkirche hat sich Johann Plietzsch für Bachs Kantate Jauchzet Gott in allen Landen entschieden, bevor er mit dem Trompetenkonzert D-Dur von Leopold Mozart ebenfalls in den Jubel einstimmt. In der Barockzeit galt die Trompete schließlich als Symbol Gottes. Die festlichen Klänge werden mit der Motette Exultate Jubilate von Wolfgang Amadeus Mozart fortgeführt.