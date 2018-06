Die Zauberflöte

Dies Wagnis ist bezaubernd schön… – Eigentlich hat das neue Programm der quirligen Damen erst im September dieses Jahres Premiere, aber sie haben für das Musikfest eine spezielle Fassung erstellt und so kommen Sie heute in den Genuss der Vorpremiere.

Mozarts Kassenschlager Nr. 1 lässt als vielschichtiges Mysterienspiel sämtliche Interpretationen zwischen Zaubermärchen und Freimaurermanifest, Aufklärung und Wiener Volkskomödie zu. Dabei stellt Franziska Dannheim mit geschmeidigem Sopran nicht nur alle Partien inklusive Königin der Nacht und Sarastro vor, sie erläutert auch erfrischend unverkrampft Zusammenhänge zwischen den Gegensätzlichkeiten von Tag und Nacht, Intellekt und Gefühl, Mann und Frau. Jeong-Min Kim begleitet brillant am Flügel. „Das klinget so herrlich, das klinget so schön!“