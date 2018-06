Figaro! - Und wie ging es weiter?

Nehmen Sie Platz in unserem Opernhaus und freuen Sie sich auf ein Event der besonderen Klasse.

Der französische Schriftsteller Pierre Augustin Caron de Beaumarchais verfasste 1771 das Schauspiel Le Barbier de Séville, das insbesondere als Opernvertonung von Gioachino Rossini Weltruhm erlangte. Doch bereits 35 Jahre vor der Uraufführung der Rossini-Version hatte die Opera buffa Il barbiere di Siviglia des Hof- kapellmeisters der russischen Zarin Katharina II., Giovanni Paisiello, Premiere. Sie wurde als eine der erfolgreichsten Opern ihrer Zeit auf nahezu allen europäischen Bühnen gespielt. Für eine Aufführung in Wien schrieb Wolfgang Amadeus Mozart eine Einlagearie. Somit war es eigentlich eine Provokation von Rossini, diesen Stoff erneut zu vertonen. Der Erfolg gab ihm allerdings Recht. So wie heute erfolgreiche Filme und Serien ihr Sequel erfahren, war es auch zur damaligen Zeit. Beaumarchais schrieb 1778 die Fortsetzung vom Barbier als La Folle Journée ou le Mariage de Figaro. Mit dem Libretto von Lorenzo da Ponte verfasste Mozart daraus seinen Opernerfolg Le nozze di Figaro als Fortsetzung vom Barbier. Nicht selten wurden Paisiellos Barbier und Mozarts Figaro daher in Wien an zwei aufeinander folgenden Abenden dargeboten. Heute werden Ihnen die Akteure die Handlungen mit Stücken aus drei Opern zu einem 90-minütigen Opernspaß verdichten, der die Geschichte nicht neu, aber anders erzählt und dabei auch die Brücke zu unserem Heute schlägt.