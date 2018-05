Mozartfest: "Ewig dein Mozart - Lieder und Briefe eines Komponisten"

Jenseits der Verklärung. Den Menschen behutsam aus der Verklärung herauslösen, das ist das Anliegen Max Müllers, wenn er in einem musikalisch-literarischen Programm Mozart in den Fokus nimmt: „Was ich will, ist eine Lebensgeschichte erzählen. Ohne historische Mutmaßungen und vor allem ohne Klischees. Nur mit dem, was wir haben. Und das sind authentische Äußerungen zu dem, was Mozart bewegt hat, das heißt seine Briefe und das Persönlichste: Seine Musik.“ In seinem kammermusikalischen Komponistenporträt mit Briefen und Liedern Wolfgang Amadés zeichnet Müller ein aufgeklärtes und gleichzeitig unterhaltsames Bild von Mozarts Persönlichkeit – fernab von betulichem „Wolferl“-Gehabe, weinerlicher Armengrab-Romantik und klebrigem Mozartkugel-Kitsch.