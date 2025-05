Mozartfest Würzburg: „Don Giovanni“ – Eine Kinderoper nach Mozart im Burggraben

Musiktheater nach Wolfgang Amadé Mozart für Kinder ab sechs Jahren Don Giovanni? Ein Traumtyp! Charmant, gutaussehend, reich – kein Wunder, dass die Frauen reihenweise auf ihn hereinfallen.

Allein in Spanien soll er 1.003 Dates gehabt haben. Das berichtet zumindest sein treuer Diener Leporello. Und der muss so einiges durchstehen an der Seite seines draufgängerischen Chefs, der gar nicht so nett ist, wie er tut – ganz im Gegenteil: Als er die schöne Donna Anna verführen will, wird er sogar zum Mörder … Ein »dramma giocoso«, ein »heiteres Drama«, hat Wolfgang Amadé Mozart gemeinsam mit seinem Künstlerfreund und Librettisten Lorenzo da Ponte aus der Geschichte über den Wüstling Don Giovanni gemacht, der am Ende seiner gerechten Strafe nicht entgeht. Der Musikvermittler Christian Kabitz weiß, wie man junge Menschen für Musik begeistert. Mit Witz, Liebe zum Detail und großer Mozart-Kennerschaft hat er die grandiose Oper in kindgerechte Form gebracht.