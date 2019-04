Mozartfest Würzburg 2019

Seit 1921 findet in der Würzburger Residenz Deutschlands ältestes Mozartfest statt. Sinfonie- und Kammerkonzerte mit hochkarätigen Orchestern und Stars der internationalen Klassikszene und interessante Cross-over-Projekte an ungewöhnlichen spielorten locken Musikfans aus aller Welt nach Würzburg. Der Mozart-Tag in der Würzburger Innenstadt, die Nachtmusiken im festlich illuminierten Hofgarten der Residenz oder auch Konzerte an ungewöhnlichen Orten runden das besondere Erlebnis ab.