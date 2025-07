Mozarts kleine Hornoper

German Hornsound

Christoph Eß, Andrés Aragón, Stephan Schottstädt, Timo Steininger Horn

Kann es Zufall sein, dass Mozart dem Horn vier Solo-Konzerte schenkte? Hornisten meinen, es muss da einen Grund gegeben haben! Vielleicht war er ein glühender Käse-Fan, hatte mal wieder kein Geld und war so gezwungen, für seinen Genuss mit barem Noten-Wert zu bezahlen. Joseph Leutgeb jedenfalls, der Hornist, dem alle seine Hornkonzerte gewidmet sind, war im echten Leben Käsehändler. Wie auch immer: Mozart hat damit dem Horn zum Schritt aus dem Orchestergraben auf die Solo-Bühne verholfen und nicht nur das. Auch in seinen sinfonischen Werken, der Kammermusik und natürlich in seinen Opern schenkte er dem Instrument besondere Aufmerksamkeit. Das Quartett nähert sich diesem Sachverhalt auf ganz eigene Weise. Ausgehend von bekannten Opern-Melodien u.a. aus Figaros Hochzeit, der Zauberflöte und Cosi fan tutte stellen die vier Musiker Meister Mozart jeweils nach Kategorien wie Ouvertüren, Chöre oder Liebe und Tod geordnet, andere Komponisten wie Verdi, Wagner oder Rossini gegenüber. So entstehen spannende Blickwinkel und es werden verborgene Beziehungen sichtbar – alles gebündelt im Prisma des Horns!

Konzert #54