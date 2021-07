Theater Anu - Ovids Traum - im Spitalpark

Unter dem Motto „…aus der Reihe KuWo!“ werden von Sonntag, 29. August bis Sonntag, 5. September verschiedenste Bands und Künstlerinnen und Künstler auf dem Volksfestplatz auftreten. Die Tickets für die Konzerte werden online ab dem 23. Juli verkauft.

Lange hat das Ressort Soziales & Kultur sich gemeinsam mit dem Arbeitskreis Kulturwochenende darüber Gedanken gemacht, wie in Zeiten von Corona Kultur in der Stadt stattfinden kann. Ein klassisches KuWo ohne Besucherzahlbeschränkung ist leider nicht möglich.

2021 wird es daher "nur" zwei bis drei Veranstaltungen pro Tag geben: eine für Familien am Nachmittag und eine für Erwachsene am Abend. Aber auch der Zutritt wird in diesem Jahr Corona-bedingt anders wie gewohnt ablaufen müssen. Um die Zuschauerzahlen an die aktuell geltenden Corona-Verordnung anpassen zu können, müssen Tickets gekauft werden. Dies geschieht online über den Ticketanbieter „Reservix“. Tickets sind aber auch im Shop des Hohenloher Tagblatts erhältlich.

Ab 23. Juli startet der Vorverkauf. Die Tickets der Familienvorstellung um 15.00 Uhr kosten 5 Euro, die Tickets für Abendveranstaltungen 10 Euro. Die Eintrittspreise sind ein Beitrag, um die von der Pandemie stark betroffenen Künstler zu unterstützen.

Die Veranstalter bitten, die Hinweise auf die Hinweise zu aktuelle Corona-Verordnungen auf www.kulturwochenende-crailsheim.de und in den sozialen Netzwerken zu beachten. Ein Corona-Testbus wird zudem an allen Veranstaltungstagen vor Ort sein.

Acht Tage lang verspricht „…aus der Reihe KuWo!“ Unterhaltung pur. Die Veranstaltungen um 15.00 Uhr richten sich dabei an Familien.

Das Kulturwochenende in Crailsheim findet im Sommer unter freiem Himmel seit 1996 statt. Im Herzen von Crailsheim breitet sich dann eine prickelnde und ansteckende Atmosphäre von Musik und Kunst aus.

Im Herzen von Crailsheim genießen Tausende staunende Besucher in den Strassen und auf den Plätzen ein hochkarätiges abwechslungsreiches Programm. Drei Tage und Nächte stehen Musik, Theater, Tanz, Comedy und Kunst unübersehbar im Mittelpunkt des städtischen Lebens.

Veranstaltet wird dieses Ereignis von der Stadt Crailsheim, komponiert und gestaltet von einem ehrenamtlich tätigen Gremium, dem Arbeitskreis Kulturwochenende in Crailsheim. In regelmäßigen Treffen diskutieren kreative und engagierte Köpfe das ganze Jahr über neue Ideen. Künstler und Musiker werden handverlesen, Phantasien nehmen Schritt für Schritt Gestalt an. Der Spitalpark ist dabei ein besonderer Treffpunkt für alle Besucher des Kulturwochenendes.Mit Café, Biergarten und Restaurantbetrieb wird hier auch für das kulinarische Wohl der Gäste gesorgt.

Kommen Sie nach Crailsheim, wenn es wieder heißt:

„Die Stadt Crailsheim und der Arbeitskreis Kulturwochenende laden Sie ein, sich von einem niveauvollen und vielseitigen Programm verzaubern zu lassen.“

Dann werden musikalische und künstlerische Leckerbissen die Crailsheimer Innenstadt vom Marktplatz bis zum Spitalpark mit Leben erfüllen und Sie werden das Crailsheimer Kulturwochenende nicht so schnell wieder vergessen.