Bereits zum siebten Mal gastiert ein weltberühmtes Orchester im Rahmen der MPDV Classics in Mosbach. Russische Nationalphilharmonie unter der Leitung von Vladimir Spivakov (https://de.wikipedia.org/wiki/Wladimir_Teodorowitsch_Spiwakow). Im Rahmen seiner Deutschland Tournee gastiert das Orchester in großen Konzerthäusern wie z.B. in Berlin, Düsseldorf und Wiesbaden. Als Solist begleitet der Pianist Haiou Zhang das Orchester. Tschaikowski wird an diesem Abend Programm sein: Klavierkonzert Nr. 1, b-moll, op. 23 und Sinfonie Nr. 5, e-moll, op.64. Über 100 Musiker werden für einen klanggewaltigen Abend sorgen. Zitat Nathalie Kletti: „Ich freue mich auf einen klanggewaltigen Abend mit einem so renommierten Orchester.“ Haiou Zhang gastierte schon des Öfteren in Mosbach. Zitat Haiou: „Ich freue mich auf diesen besonderen Abend mit einem weltberühmten Orchester zu konzertieren“.