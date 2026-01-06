In ihrem rasanten Musik-Comedy-Programm »MR. BOND – DIE HOFFNUNG STIRBT ZULETZT« wirbeln der Schauspieler und Sänger Markus Streubel sowie der Pianist Markus Herzer im Salon3 einmal quer durch das Bond-Universum.

Augenzwinkernd spielen die beiden mit allen Klischees rund um den Geheimagenten 007, der seit 1962 im Auftrag Ihrer Majestät gegen das Böse kämpft, und präsentieren dabei ganz nebenbei sämtliche Hits aus 50 Jahren Bond-Filmgeschichte. Wer kennt sie nicht, die grandiosen und zeitlosen Bond-Titel-Songs wie »Skyfall«, »No Time to Die«, »You Only Live Twice«, »Goldfinger«, »Live and Let Die«, »Golden Eye« oder »Diamonds Are Forever«?

Wagen Sie sich mit dem erfahrenen Doppel-M-Team für Spezialeinsätze Markus Streubel und Markus Herzer auf musikalische Mission, lassen Sie sich in die ebenso aufregende wie verführerische Welt des Bond-Mysteriums entführen und seien Sie hautnah dabei, wenn der Geheimagent in letzter Sekunde die Welt rettet. Eine humorvolle Hommage, die nicht nur eingefleischte 007-Fans auf ihre Kosten kommen lässt!

»Mit der Lizenz zur Unterhaltung!« (Stuttgarter Zeitung)

»Lässig und durch und durch britisch: Stimmgewaltig, eindrucksvoll, mitreißend – ein unvergessliches Ereignis!« (Badische Neueste Nachrichten)

»Mit Fantasie und Augenzwinkern; humorvolle Show!« (Bergsträßer Anzeiger)

Markus Streubel ist Schauspieler und Sänger. Engagements führten ihn u. a. an Theater in Stuttgart, Bremen, Kassel, Dortmund und Heidelberg, wo er u. a. als Berger im Musical »Hair« oder als Riff Raff in »Rocky Horror Show« zu sehen war. Auf dem Theaterschiff Heilbronn stand er in Debbie Isitts Komödie »Gatte Gegrillt« auf der Bühne. Darüber hinaus realisiert er als Regisseur und Autor auch eigene Projekte.

Markus Herzer ist Pianist, Arrangeur und Komponist. Arbeiten führten ihn u. a. ans Staatstheater Karlsruhe sowie die Theater in Heidelberg und Pforzheim. Am Heilbronner Theater war er bisher u. a. stellvertretender musikalischer Leiter beim Musical »Cabaret« sowie bei der musikalischen Revue »Born to Be Wild?« von Kai Tietje und Stefan Huber. Aktuell ist er im Salon3 im Ein-Frauen-Musical »Heute Abend: Lola Blau« zu erleben.