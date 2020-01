Mr. Bond - Dinner

Wer kenn sie nicht, die grandiosen und eingängigen Titel-Songs der Bond-Filme wie „Skyfall“, „Goldfinger“, „Live and let die“, „Nobody does it better“, „Goldeneye“, „You only live twice“ oder „Diamonds are forever“? Wagen Sie sich mit uns auf eine aufregende musikalische Mission! Und…Action! Fühlen Sie sich in dieser Show wie auf dem Film-Set des neuen Bond-Drehs und lassen Sie sich zudem entführen in ein kulinarisches Feuerwerk. Im Eintrittspreis inbegriffen sind neben einem Begrüßungs-Cocktail ein faszinierendes Mehr-Gänge-Buffet sowie die in zwei Hälften präsentierte Mr. Bond-Aufführung im Eventbereich.