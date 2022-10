Mr & Mrs Hochzeitsmesse Calw und bridalbazaar

Endlich geht wieder das große Messespektakel in Calw, gemeinsam mit Deutschlands einzigartigem bridalbazaar, an den Start!

Die Mr & Mrs Hochzeitsmesse Calw öffnet bereits zum dritten Mal die Tore: Lasst Euch von uns mit vielen kleinen und großen Überraschungen in die Welt der Hochzeitsvorbereitungen entführen.

Einfach schön… Jede Braut erhält beim Besuch der Messe eine Mr & Mrs Goodiebag!

Gewinnspiele, hautnahe Modenschauen, Tastings, Hearings, live-Shootings, Showcookings, Stylings – das alles und noch viel mehr erwartet Euch bei der Mr & Mrs in der Gemeindehalle Calw-Stammheim. Selbstverständlich Corona-konform! Taucht ein in unsere zauberhafte Hochzeitswelt, schmeckt, probiert, fühlt und erlebt an diesem Tag Hochzeit hautnah.

Auf über 1200 qm Ausstellungsfläche sowie einer Outdoor Area trefft ihr auf rund 80 Hochzeitsprofis aus allen Bereichen rund ums Thema Heiraten. Sammelt reale, moderne und liebevoll für Euch vorbereitete Inspirationen und Anregungen. Informiert Euch und lernt Eure Dienstleister aus der Region persönlich kennen.

Ein buntes und hautnahes Rahmenprogramm verspricht Euch spannende, unterhaltsame und informative Stunden auf der Mr & Mrs in Calw. Unser Foodtruck-Court im Außenbereich sorgt für das leibliche Wohl und unsere große Messetombola winkt nicht nur mit attraktiven Preisen, ihr könnt auch Gutes tun. Den vollständigen Erlös spenden wir an Terre des femmes im Kampf gegen Kinder- und Zwangsehen – denn wir möchten uns gemeinsam mit Euch für das Thema: Hochzeit ausschließlich aus Liebe, stark machen.

Bridalbazaar im Eventzelt

Wer bereits geheiratet hat, weiß bestimmt, wie viel nach dem großen Tag „übrig“ ist. Ob Vasen, Luftballons, Seifenblasen, der Schleier oder die Schuhe – eine große Kiste steht im Keller und staubt ein. Oder man macht sich die Mühe und stellt alles einzeln ein: in Foren, eBay oder Facebook.

Der bridalbazaar schafft eine reale Plattform zum einfachen Verkauf – und natürlich zum Kauf – gebrauchter Hochzeitsartikel.

Anders als beim klassischen Flohmarkt, bei dem jeder Verkäufer seinen eigenen Stand hat, funktioniert der bridalbazaar als „sortierter Flohmarkt für gebrauchte Hochzeitsartikel“. Ein klassischer Abgabebasar (bekanntes Format: Kinderkleiderbasare), bei dem die Verkäufer zuvor Ihre Ware auszeichnen, zum Verkauf abgeben und nach dem Basar den Gewinn sowie Nicht-Verkauftes wieder abholen. Alle weiteren Infos findet Ihr unter: https://www.mrandmrs.wedding/bridal-bazaar/

Ticketvorverkauf unter: https://www.mrandmrs.wedding