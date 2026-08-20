Mr. P-Square – ICLA TOUR GERMANY 2026

Mr. P-Square gehört zu den bekanntesten Namen der afrikanischen Popmusik und begeistert seit Jahren mit einer einzigartigen Mischung aus Afrobeats, Pop und R&B. Mit seinen eingängigen Songs, dynamischen Live-Shows und einer charismatischen Bühnenpräsenz hat er sich eine weltweite Fangemeinde aufgebaut und zählt zu den international erfolgreichsten Künstlern des Genres. Seine Musik verbindet moderne Afrobeats mit eingängigen Melodien, tanzbaren Rhythmen und einer Produktion auf internationalem Niveau. Dabei stehen Lebensfreude, Energie und musikalische Vielfalt im Mittelpunkt – Eigenschaften, die auch seine Konzerte zu einem besonderen Erlebnis machen.