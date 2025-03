Liebhabern des absurden, schwarzen, vor allem aber des britischen Humors, ist der Name Henry Pilk längst ein Begriff.

Das Ensemble des Theater Remskiesel präsentiert am 11. und 12. April 2025 jeweils um 20 Uhr im Kulturhaus Schwanen "Mr. Pilk's Irrenhaus". Die 14 Szenen von Ken Campbell (oder Mr. Pilk?) versprechen einen Abend voller skurriler Momente und absurder Komik.

Henry Pilk, ein Trinker und leidenschaftlicher irischer Patriot, behauptet steif und fest, dieses Buch nie geschrieben zu haben. In einem Briefwechsel mit seinem Verleger schiebt er die Verantwortung auf Ken Campbell, der "jeden Scheiß" aufgeschrieben habe, den Pilk von sich gegeben hat. Entstanden ist ein Sammelsurium an Sketchen, Dialogen und Szenen, die das Theater Remskiesel in einer außergewöhnlichen Inszenierung auf die Bühne bringt.

Die Theatergruppe Remskiesel der Kunstschule Unteres Remstal kooperiert für diese Produktion mit dem Kulturhaus Schwanen und garantiert einen Abend voller britischem Humor, der Monty Python-Fans begeistern wird.

Es spielen:

Lisa Kiechle / Carmen Klingler / Lissy Kuttler / Berit Vogel / Olga Zirkelbach / Matthias Rösler

Regie: Clemens Schäfer

Licht und Technik: Bertold Becker und Hanno Schupp

Kein Online VVK

Kartenreservierung unter 07151/5001 1705 oder per E-Mail kunstschule@waiblingen.de