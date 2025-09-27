Mr. Yasin: The Hypnox Show

Tauche ein in die faszinierende Welt der Hypnose mit Mr. Yasin!

Erlebe eine atemberaubende HypnoX Show mit Mr Yasin! In dieser Show entführt er das Publikum in die Welt der Hypnose und fasziniert seine Gäste auf unvergessliche Weise. Während der Show wählt Mr Yasin Freiwillige aus dem Publikum aus und lässt sie unter Hypnose erstaunliche Dinge tun. Die Spannung und der Spaß sind garantiert!​

​Erlebe einen Abend voller Faszination, Spannung und viel zu Lachen. Mr Yasin präsentiert seine Show auf humorvolle Art und Weise und bringt dich und deine Begleitung auf eine unvergessliche Reise in die Welt der Hypnose.