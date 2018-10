Markus Streubel und Markus Herzer

UNSERE MISSION

Wir bieten humorvolles, modernes Musiktheater mit Charme und Niveau; leicht, schnell und überraschend, im nächsten Augenblick wieder romantisch und verführend; immer unerwartet dicht am Zuschauer. Wir wirbeln einmal quer durch das Bond-Universum, spielen mit all seinen Klischees und präsentieren ganz nebenbei sämtliche Melodien der Bond-Filme in unserer eigenen Interpretation.