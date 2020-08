Mrs.Greenbird – Dark Waters Tour 2020

„Mrs. Greenbird - Zehn Jahre und kein bisschen leise“

Nach nunmehr einem Jahrzehnt „on the Road“, hunderten von Konzerten, teils ausverkauften, teils preisgekrönten Tourneen und drei in Deutschland und Nashville produzierten Alben, die mitunter bis an die Spitze der deutschen Charts kletterten, haben sich Sarah und Steffen Brückner dazu entschieden, die ausgetretenen Pfade der Musikindustrie zu verlassen, alle alten Zöpfe abzuschneiden und sich von Grund auf neu aufzustellen. Ohne unnötigen Ballast und mit dem Fokus auf gute, alte, handgemachte Musik mit Herz und Seele. Back to the Roots, wenn man so will. Immer mit dem klaren Fokus, eine Verbindung mit Ihrem Publikum herzustellen, gemeinsam die Musik und das Leben zu feiern und der unbändigen Mission die Welt mit jedem Akkord ein kleines bisschen besser zu machen. Das neue Album „Dark Waters“, das die Künstler selbst geschrieben und produziert haben, erschien jüngst auf Ihrem eigenen Label „Greenbird Records“ und wurde ganz frisch mit dem Innocent Award für das "Album of the year" ausgezeichnet.

Das Duo aus Köln Nippessippi hat in diesem Jahr aber noch mehr Grund zur Freude:

Es gab eine „Vogelhochzeit“ und obendrauf feiern die frisch Vermählten 10 jähriges Bandjubiläum. Das soll auf ihren Konzerten natürlich gebührend gefeiert werden.

Mit einem Mix aus Ihrem aktuellen Album „Dark Waters“, alten Hits und brandneuen Songs. Mit Ihrer sehr eigenen Mischung aus Folk, Country und Pop, die in Deutschland nach wie vor einzigartig ist, schafft das Duo auf der Bühne eine unvergleichlich persönliche und intime Atmosphäre. Musik zum Anfassen, denn näher und ehrlicher geht es fast nicht.

Mrs. Greenbird waren nie weg und doch sind Sie so da, wie nie zuvor: Sie sind angekommen. Ehrlicher, direkter, erwachsener, intimer, persönlicher und mit mehr Raum für Experimente. Akustische Markenzeichen sind nach wie vor mal treibende, mal sphärische Gitarren, sehnsüchtig weinende Lap-Steels, ein verträumtes Vintage-Piano, Sarahs außergewöhnliche Stimme, verspielt-poetische Texte, eingängige Melodien sowie die wunderschönen zweistimmigen Harmonien. Nennt es Singersongwritercountryfolkpop, nennt es Americana, nennt es wie Ihr wollt. Man muss ihn einfach selbst erleben, den unverkennbaren Mrs. Greenbird Sound.