Achtung: Nachholtermin vom 06.05.18 Stuttgart, clubCANN. Tickets behalten ihre Gültigkeit!

Die Ausnahme-Künstlerin MRS. NINA CHARTIER kommt im September 2018 auf erste eigene Solo-Tour!

MRS. NINA CHARTIER ist eine waschechte Ruhrpott-Braut. Aufgewachsen ist sie mitten im Ruhrpott zwischen Integrations- und Gesellschaftsproblemen, wo sie sich durch ihre direkte und offene Art immer durchboxen konnte. Schon in jungen Jahren fing sie an Texte zu schreiben und begann Anfang 2014 selbst zu rappen, ehe sie am 28.08.2015 in Eigenregie ihre erste EP „Chartier is the Limit“ als freien Download veröffentlichte. Kurze Zeit später wurde das Berliner Independent Label KEINE FAXEN auf die Ausnahmekünstlerin aufmerksam und nahm sie kurzerhand unter Vertrag.

Prompt begann auch schon die Produktion zu ihrem Label-Debütalbum „Trittschall“, welches wenige Monate später, am 16.09.2016 im Vertrieb von Sony Music erschien. Als Feature-Gäste konnte MRS. NINA CHARTIER unter anderem den Bremer Rapper JOKA gewinnen, mit dem sie den Titeltrack „Trittschall“ aufnahm. Ein weiteres Highlight stellt der Song „Rückenwind“ dar, auf dem die französische Sängerin SARAH RIANI vertreten ist. Mit „Trittschall“ widmet sich die charakterstarke Rapperin in 12 Songs ihren Erfahrungen, Träumen und Zielen, bedient dabei die unterschiedlichsten Sparten und ermöglicht ungeschminkte Einblicke in ihr nicht selten turbulentes Leben. Ihrem Rap stellt sie dabei auch starke Gesangs-Parts zur Seite.

Mitte 2017 folgten zwei weitere Singles („Verloren“ feat. MAZON und „EgoTrip“), ehe sie Teil der erfolgreichen deutschen Reality Soap „Berlin - Tag & Nacht“ (RTL 2) wurde. Als fiktive Rolle Sabrina spielt sie sich als Künstlerin MRS. NINA CHARTIER selbst. Sämtliche musikalische Werke der Sendung sind dabei die tatsächlichen und selbstgeschriebenen Songs von MRS. NINA CHARTIER und werden analog zu „Berlin - Tag & Nacht“ in Echtzeit veröffentlicht. Mit „M.N.C. (X-plosive Remix)“ ging am 07.11.2017 das erste Video auf dem YouTube-Channel von RTL2 an den Start. Produziert vom Multi-Platinum Producer X-PLOSIVE, erreichte das zugehörige Video zur Single bereits nach drei Wochen über 1,5 Millionen YouTube-Klicks - Tendenz weiterhin steigend.MRS. NINA CHARTIER ist ein wahres Allround-Girl. So bedient sie viele Sparten und zeigt somit die Facetten ihres jungen und doch dennoch bewegten Lebens. Sie polarisiert durch ihr Aussehen und ihre Texte, stellt den Spaß an der Musik jedoch niemals in den Hintergrund.

Dass sie zudem auch über außergewöhnliche Live-Qualitäten verfügt - davon können sich die Fans im September 2018 überzeugen, wenn MRS. NINA CHARTIER erstmals auf eigener Solo-Tour bei insgesamt acht Shows ihr Können unter Beweis stellen wird.