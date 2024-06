MS experimenta - Schwimmende Wissenswelt auf Tour, Station Haßmersheim

Schwimmende Wissenswelt tourt durch Deutschland - MS experimenta auch 2024 wieder unterwegs

Mitmachstationen, spannende Filme und Workshops zum Experimentieren: An Bord der MS experimenta erwartet die ganze Familie ein einzigartiges Erlebnis. Vom 19. Juni bis zum 10. November geht das Schiff von Deutschlands größtem Science Center wieder auf Tour und steuert 20 Stationen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen und Nordrhein-Westfalen an.

Vom Neckar über Rhein, Main, den Wesel-Datteln- und den Dortmund-Ems-Kanal: Bei ihrer Tour 2024 steuert die MS experimenta insgesamt 20 Orte an und macht Wissenschaft und Technik erlebbar. 2024 steht im Zeichen verschiedener Festivals. Gleich nach der ersten Station in Speyer, wo die Schiffscrew Besucherinnen und Besucher vom 19. bis zum 23. Juni an Bord empfängt, geht es zum KI-Festival nach Heilbronn. Über Hirschhorn und Gernsheim erreicht das Schiff Frankfurt, pünktlich zum Osthafen-Festival. In Emmerich befinden wir uns nah an der Grenze zu den Niederlanden und machen einen Abstecher nach Münster. Am 03. Oktober heißt es in Duisburg „Türen auf mit der Maus“. Dann kehrt die MS experimenta in heimische Gewässer zurück, um vom 15. bis zum 20. Oktober beim Wissenschafts-Festival in Stuttgart dabei zu sein. Zum Abschluss der Tour feiern wir mit der Gemeinde Haßmersheim ihr 1250-jähriges Jubiläum.

Entdecken, staunen und verstehen: Mitmachspaß an Bord

Auf der MS experimenta werden Besucherinnen und Besucher selbst aktiv und gehen spannenden Fragen des Alltags auf den Grund. Langweilig wird es dabei nie, rund 20 Mitmachstationen, Workshop- und Bastelangebote sowie Filme unter der 360-Grad-Kuppel des Mini Dome sorgen für viel Abwechslung.

In zwei Bereiche gliedert sich die Ausstellung mit ihren Mitmachstationen: Im Teil „Du bist Wissenschaft“ erfahren Klein und Groß Verblüffendes über den Menschen, seine Entwicklung und seine besonderen Fähigkeiten: Wie hat sich der moderne Mensch entwickelt? Wie findet Denken statt? Und was passiert beim Alterungsprozess? Die Antworten darauf gibt es hier. Im Ausstellungsteil „Du schaffst Wissen“ können alle ihre eigenen Fertigkeiten an den interaktiven Stationen ausprobieren und entdecken.

Lebendiges Lernen und 360-Grad-Abenteuer

Den Dingen auf den Grund gehen junge Forscherinnen und Forscher im Workshop-Bereich, wo sie nach Lust und Laune basteln und experimentieren können. Sie lernen den Umgang mit Pipette und Reagenzglas oder bestimmen den Säuregehalt einer Flüssigkeit mit Rotkohlsaft.

Eine spannende Filmreise bietet der Mini Dome. Mit der aufblasbaren 360-Grad-Projektionskuppel vermittelt er einen ersten Eindruck vom Science Dome der experimenta in Heilbronn, der mit drehbarem Zuschauerraum und riesiger Kuppel ein faszinierendes Erlebnis bietet.

Das Angebot auf der MS experimenta lädt zum Entdecken, Erleben und Forschen ein und richtet sich insbesondere an Familien mit Kindern zwischen vier und zwölf Jahren. Geöffnet ist das Schiff täglich von 10 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 17 Uhr. An Schultagen ist das Zeitfester von 10 bis 12 Uhr für Schulklassen reserviert. Der Eintritt kostet 2 Euro pro Person.

Eine Anmeldung für ein zweistündiges Zeitfenster ist im Vorfeld auf der Website www.ms-experimenta.science erforderlich.