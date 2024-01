Ms Tuesday & the easy lovers - live in concert

Wenn sich „Valerie“ mit „Mustang Sally“ und „Proud Mary“ ganz „Easy“ im „Sleeping Sattelite“ zu „Mary Jane‘s Last Dance“ aufmachen, wird alles gerne mal ein bisschen „Bohemian Like You“. Aber „Don‘t Stop Believing“, denn der „Son Of A Preacher Man“ macht gerne „Rockin‘ In A Free World“. „Here I Go Again“, meint der „Easy Lover“ zu „Nobody‘s Wife“; „Bring Me Some Water“ und „Let It Rain“ „Because The Night“ macht „Sex On Fire“.

So oder so ähnlich geht es zu, wenn sich Ms Tuesday & The Easy Lovers zu einem Ihrer rar gesäten Auftritten aufmachen. Dabei performen sie abwechslungsreiche Rock- & Pop-Songs mit viel Leidenschaft und Enthusiasmus. Die Party steigt am 02.03.2024 im Kreatief-Keller. Komm vorbei & hab eine gute Zeit. Es lohnt sich!

Unterstützt wir die Band an diesem Abend von der jungen Nachwuchsgruppe „Slaughter Of Hell“, deren Namen mal so gar nicht Programm ist.

Ms Tuesday & The Easy Lovers sind:

Franzi Hamberger - Vocals

Andi Ley - Vocals, Guitar

Sascha Ehmann - Guitar, Vocals

René Schreier - Keyboards

Matze Gessler - Bass, Vocals

Marc Flattich - Drums