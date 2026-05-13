MTV Rundbahn-Flohmarkt 2026

Es ist wieder soweit: am Sonntag, den 27. September 2026 von 10 bis 16 Uhr veranstaltet der MTV nun schon zum vierten Mal seinen Rundbahn-Flohmarkt. Die Anmeldung startet am 08. Juni 2026 um 10 Uhr und ist über die Vereinshomepage www.mtv-stuttgart.de (Stichwort „Termine“) möglich!

Verkaufen und kaufen, was das Herz begehrt: ob gebrauchte Sportartikel, Spielzeug oder originelle Sammlerstücke – günstige Preise laden zu manchem Schnäppchen ein. Verkäufer und Besucher finden neben den angebotenen Waren genügend Zeit zum Miteinander und auch für Bewirtung ist in diesem Jahr wieder gesorgt!

Die Standgebühr wurde erneut nicht erhöht und beträgt auch in diesem Jahr 30 Euro je Biertisch-Garnitur (1 Tisch, 2 Bänke). Man kann höchstens drei Biertischgarnituren (3 Tische, 6 Bänke) buchen, eigene Tische dürfen nicht mitgebracht werden. Das Mitbringen einer eigenen Kleiderstange ist möglich.

Aufgrund der begrenzten Parkmöglichkeiten am Kräherwald bittet der Verein alle Kaufinteressierten - wenn möglich - mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Die Buslinie 40 hält direkt am Kräherwald. Und auch der vereinseigene Busshuttle pendelt von 7.30 Uhr – 16.30 Uhr zwischen dem Gelände des MTV Stuttgart und dem Industriegebiet West für alle Besucher des Flohmarktes.