MTW – STS Tribute Band

Die österreichische Pop-Rock-Formation STS hat mit ihren leidenschaftlichen Live-Auftritten im deutschsprachigen Raum große Hallen gefüllt. MTW bringt nun den Originalsound dieser Erfolgsgruppe überzeugend nah am Original auf die Bühne.

Die drei Sänger und Gitarristen Oliver Langer (der seit 2023 das Gründungs-„M“ von MTW) ersetzt, Tom Schrollinger und Werner Völkel teilen die Leidenschaft und Begeisterung für das unterhaltsame, aber auch hintergründige Repertoire von STS. Zusammen mit Keyboarder Roland Rettenbacher, Bassist Mike Fix und Drummer Steve Bauer bilden sie einen sechsköpfigen Klangkörper, der den echten STS-Sound in seiner ganzen Fülle und Vielfalt zum Klingen bringt. Jenseits der Klassiker wie „Fürstenfeld“ oder „Großvater“ bringen MTW auch viele der gesellschaftskritischen Songs wie „Kalt und kälter“, „Heavy Metal Fan“ oder „Ende nie“. Kurz: Lupenreiner Austropop im typischen STS-Sound aus der Noris!