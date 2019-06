× Erweitern Foto von Andrea Gehrig Photography, Waibstadt Musikverein Trachtenkapelle Mückenloch e.V.

Mückenlocher BIER - Sommer am 13. Juli 2019

Der Musikverein Trachtenkapelle Mückenloch e.V. lädt ein: Mückenlocher Sommer neu erfunden: Bierwagen, Cocktailbar, Deftiges vom Grill, viel gute Musik und gesellige Stunden auf dem Dorfplatz

Der Mückenlocher Sommer wird am Samstag, den 13. Juli 2019 um 17:30 Uhr durch eine Abendandacht mit Fass-Segnung eröffnet. Im Anschluss dürfen unsere Freunde vom Musikverein Baiertal e.V. unsere Gäste auf einen besonders schönen Abend einstimmen.

Nach dem Fassbieranstich kommen die Fans der Trachtenkapelle Mückenloch auf ihre Kosten. Dennis Nussbeutel, der Dirigent der Trachtenkapelle, und seine Musikerinnen und Musiker haben sich auch in diesem Jahr so manches schöne Musikstück einfallen lassen. Von traditioneller Blasmusik über Schlager und aktuelle Partyhits ist alles dabei.

Beim diesjährigen Mückenlocher Sommer können unsere Besucher schwungvolle Musik, gute Stimmung und viele leckere Speisen genießen. Am Bierwagen gibt es unter anderem Schwarzbier und Märzen und vom Vergnügungsausschuss der Trachtenkapelle gibt es lecker zubereitetes vom Grill oder einen erfrischenden Salatteller. Lassen Sie sich überraschen.

Egal ob Sie am Bierwagen oder in der Cocktailbar mit uns anstoßen - der Musikverein-Trachtenkapelle Mückenloch freut sich auf viele Besucher, die ein paar schöne Stunden in unserem idyllisch gelegenen Mückenloch genießen möchten.