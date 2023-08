Mud Musters 2023

Mud Masters Obstacle Run ist ein spannender Hindernis-Parcours, der an echte Marine-Parcours angelehnt ist.

Du wirst dich wie der Actionheld fühlen, der du immer sein wolltest, und überwindest zusammen mit deinen Freunden und anderen Teilnehmern die spektakulärsten Hindernisse. Mud Masters leave no one behind! Und das Schöne ist: Durch die verschiedenen Entfernungen kann wirklich jeder die Herausforderung annehmen… Auch du! Wetten?