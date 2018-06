× Erweitern Muddy Angel Run

Der „Muddy Angel Run“ ist Europas #1 Schlammlauf (Mud Run) für Frauen aller Fitnesslevel. Die Laufstrecke bei diesem Frauenlauf ist ca. 5 Km lang und gespickt mit spaßigen und schlammigen Team-Hindernissen.Ob laufen, joggen oder gehen; ob jung oder alt, am Besten nicht alleine: Tritt mit anderen Schlammengeln aus deinem Bekanntenkreis bei diesem Frauenlauf an. Hole deine Schwestern, deine Mama, Töchter, Nachbarinnen, Kolleginnen in dein Team, um einen unglaublichen Tag im Schlamm zu verbringen und Spaß zu haben!

Beim Muddy Angel Run erwartet dich nach der Ankunft erstmal ein Check-In Bereich, in dem du dein pinkes Startnummern-Stirnband bekommst und offiziell eingecheckt wirst. Dort erhälst du auch deine Merchandise-Produkte, falls du Sie bei der Bestellung hinzufügst.

In der Umkleide/Dusche kannst du dich umziehen und im Anschluss an der bewachten Taschenabgabe eine kleine Sporttasche abgeben (für Wertsachen übernehmen wir keine Haftung).

In der Base Area gibt es Essen und Getränke, um den Tag bei uns zu genießen und später ausklingen zu lassen. Außerdem machen Fotografen Teamfotos in der Base Area.

Vor deiner Startzeit gibt es eine Warm up-Session mit professionellen Trainerinnen. Die erste Startwelle läuft um 10 Uhr los, danach folgen alle 20 Minuten weitere Startwellen. Ihr startet mit ca. 250 – 300 anderen Teilnehmerinnen, so wird sichergestellt, dass es auf der Strecke nicht zu voll wird.

Auf der Strecke erwartet dich VIEL Schlamm, Wasser und Schaum, witzige Hindernisse und vor allem viel Spaß.

Beim Laufen, Gehen, Walken wirst du mit ausreichend Wasser versorgt. Im Ziel gibt’s Getränke sowie einen Snack.

Und um den Schlamm wieder loszuwerden, kannst du unsere Kaltwasser-Duschen im Zielbereich nutzen.