Ob Laufen, Joggen oder Gehen – beim Muddy Angel Run am 29. Juni erwarten die Sportlerinnen aller Fitnesslevels jede Menge Schlamm, spannende Hindernisse, Teamgeist und vor allem gute Laune. Seit der Premiere im Jahr 2016 hat sich das sportlich-schlammige Spektakel mit bisher über 100.000 Teilnehmerinnen zu einer der größten Frauenlaufserien in Europa entwickelt. Der Spaß steht dabei im Vordergrund: Es gibt keine Zeitnahme, jede Läuferin bewältigt den fünf Kilometer langen Parcours mit bis zu 15 Hindernissen in ihrem eigenen Tempo. Gleichzeitig wird auf den Veranstaltungen und in der Community in einem lockeren Rahmen auf das Thema Brustkrebs aufmerksam gemacht. Spaß haben, aktive Prävention durch Sport betreiben und etwas Gutes tun – der Muddy Angel Run lohnt sich!