Muddy What? – Live

„Muddy What?“ Muddy … wer? Sie haben eine weibliche Leadgitarristin und verzaubern auf der Bühne mit unbändiger Energie: Das Trio um die Geschwister Ina und Fabian Spang aus München reist mit seinem New Blues mittlerweile quer durch die ganze Welt.

Im Gepäck haben sie ihre charmante und mitreißend einzigartige Mischung aus moderner und traditioneller Bluesmusik, darunter Eigenkompositionen sowie originelle Arrangements. Sie genießen große Anerkennung in der internationalen Livemusikszene und haben schon so manchen Kulturpreis in der Tasche (u.a. auch den Wolfram-von-Eschenbach-Förderpreis vom Kulturbezirk Mittelfranken). Leadgitarristin und Mandolinenspielerin Ina begeistert mit ihren gefühlvollen und gerne auch mal atemberaubend rasanten Soli, während Fabians unverkennbar flehende Gesangsstimme ebenfalls längst zum Markenzeichen der Band geworden ist. Mit erfrischender Spielfreude und beeindruckendem musikalischen Können macht Muddy What? die Bühnenshow zu einem wahren Erlebnis, das nach diesem Abend garantiert noch länger in den Köpfen der Zuhörer nachhallen wird…