Muddy What? – Neon Soul Tour 2026

Wenn der Blues zu leuchten beginnt, sind Muddy What? nicht weit. Intensiv, leidenschaftlich und mit spürbarer Nähe zum Publikum entfalten ihre Konzerte eine Energie, die unmittelbar unter die Haut geht.

Angeführt von den Geschwistern Ina und Fabian Spang hat sich die Band in den letzten Jahren auch international einen Namen gemacht und erweitert kontinuierlich die Grenzen des Contemporary Blues. Mit einer markanten weiblichen Lead-Gitarristin an der Spitze bringen Muddy What? einen modernen, frischen Touch ins Genre. Mit hypnotischen Vocals, virtuoser Mandoline, elektrisierender Gitarre und einem Rhythmusfundament, das tief im Delta Blues verwurzelt ist, entsteht ein Sound, der innovativ und authentisch zugleich wirkt. Mit dem neuen Studioalbum Neon Soul präsentieren Muddy What?, Halbfinalisten der International Blues Challenge in Memphis, ein kraftvolles, selbstbewusstes Statement des zeitgenössischen Blues.